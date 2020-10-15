تميز منتجات سيناء اليدوية في معرض تراثنا

تتميز الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء ، والمشاركة في معرض "تراثنا" المقام فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بعرض مفردات متنوعة من منتجاتها البيئية والتي حظيت بتردد الزوار والإقبال الشديد عليها حيث لقيت منتجات المحافظة من الحرف والأشغال اليدوية، إقبالًا كبيرًا فى معرض .
وأكدت آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ، ان هناك 11 جمعية أهلية و10 عارضين من أصحاب مشروعات التشغيل اليدوي والحرف اليدوية والمنتجات الحرفية المختلفة مشتركين بالمعرض .
حيث يتم عرض منتجاتهم المتميزة من الكليم البدوى السيناوى والعبايات والملابس المطرزة وغيرها من الأشغال اليدوية والمنتجات اليدوية المعبرة عن تراث سيناء بعد تطويرها لتتمشى مع المعاصرة .
وأشارت الى الإقبال الكبير على جناح محافظة شمال سيناء، وأنه تم توقيع عقود لفرص تعاقدية مع عدد من المصدرين ورجال الأعمال واتحاد المصدرين لتسويق المنتجات عن طريق المعارض الدولية والسفارات الأجنبية.
ونوهت الى أنه نتيجة لهذا الاقبال فقد لجأ بعض العارضين الى تزويد منتجاتهم بمنتجات أخرى إضافية لتلبية احتياجات الطلب عليها من خلال المعرض .
كما أشارت الى دور الجهاز فى دعم ومساعدة المنتجين وأصحاب المشروعات من خلال المعارض المحلية والاقليمية والدولية لتشجيعهم على التسويق والتعاقد مع بعض الجهات والسلاسل الكبرى لتوزيع منتجاتهم .. الى جانب التصدير الى الخارج .
وأضافت، أنه سيتم الاعداد لاقامة المعرض المحلى فى شهر يناير القادم والذي يقام سنويًا فى مقر نقابة المهندسين بالعريش لدعم الأسر المنتجة والمنتجين فى المنازل .
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وأكدت آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ، ان هناك 11 جمعية أهلية و10 عارضين من أصحاب مشروعات التشغيل اليدوي والحرف اليدوية والمنتجات الحرفية المختلفة مشتركين بالمعرض .
حيث يتم عرض منتجاتهم المتميزة من الكليم البدوى السيناوى والعبايات والملابس المطرزة وغيرها من الأشغال اليدوية والمنتجات اليدوية المعبرة عن تراث سيناء بعد تطويرها لتتمشى مع المعاصرة .
وأشارت الى الإقبال الكبير على جناح محافظة شمال سيناء، وأنه تم توقيع عقود لفرص تعاقدية مع عدد من المصدرين ورجال الأعمال واتحاد المصدرين لتسويق المنتجات عن طريق المعارض الدولية والسفارات الأجنبية.
ونوهت الى أنه نتيجة لهذا الاقبال فقد لجأ بعض العارضين الى تزويد منتجاتهم بمنتجات أخرى إضافية لتلبية احتياجات الطلب عليها من خلال المعرض .
كما أشارت الى دور الجهاز فى دعم ومساعدة المنتجين وأصحاب المشروعات من خلال المعارض المحلية والاقليمية والدولية لتشجيعهم على التسويق والتعاقد مع بعض الجهات والسلاسل الكبرى لتوزيع منتجاتهم .. الى جانب التصدير الى الخارج .
وأضافت، أنه سيتم الاعداد لاقامة المعرض المحلى فى شهر يناير القادم والذي يقام سنويًا فى مقر نقابة المهندسين بالعريش لدعم الأسر المنتجة والمنتجين فى المنازل .
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