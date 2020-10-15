تميز منتجات سيناء اليدوية في معرض تراثنا



ونوهت الى أنه نتيجة لهذا الاقبال فقد لجأ بعض العارضين الى تزويد منتجاتهم بمنتجات أخرى إضافية لتلبية احتياجات الطلب عليها من خلال المعرض .





كما أشارت الى دور الجهاز فى دعم ومساعدة المنتجين وأصحاب المشروعات من خلال المعارض المحلية والاقليمية والدولية لتشجيعهم على التسويق والتعاقد مع بعض الجهات والسلاسل الكبرى لتوزيع منتجاتهم .. الى جانب التصدير الى الخارج .



وأضافت، أنه سيتم الاعداد لاقامة المعرض المحلى فى شهر يناير القادم والذي يقام سنويًا فى مقر نقابة المهندسين بالعريش لدعم الأسر المنتجة والمنتجين فى المنازل .

اقرأ ايضا:

مبادرة لحماية شواطئ العريش من أضرار البلاستيك











وأضافت، أنه سيتم الاعداد لاقامة المعرض المحلى فى شهر يناير القادم والذي يقام سنويًا فى مقر نقابة المهندسين بالعريش لدعم الأسر المنتجة والمنتجين فى المنازل .اقرأ ايضا: