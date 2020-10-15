AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة عاجلة من رئيس الاستخبارات السعودية السابق لــ صائب عريقات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:56 ص
صائب عريقات
صائب عريقات
Advertisements
محمود نوفل
تلقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسالة من رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز.

وأفادت وكالة "سما" الفلسطينية، بأن عريقات تلقى برقية تعزية في ابن شقيقته خالد عريقات من الأمير السعودي بندر بن سلطان، متمنيا السلامة والشفاء العاجل أيضا لصائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبدوره ، تقدم عريقات بجزيل الشكر للأمير بندر على حسن العزاء بوفاة ابن شقيقته، وكذلك عميق الامتنان لدعواته بالشفاء من فيروس كورونا.

وكان عريقات قد أعلن، في 8 أكتوبر، إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث قال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو مازن: نتمنى الشفاء العاجل للرئيس ترامب وزوجته

إصابة صائب عريقات القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية بـ كورونا

إصابة عضو جديد بمنظمة التحرير الفلسطينية بـ كورونا

ترشيحاتنا

الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول وتحدد موعد المولد النبوي .. غدا

باكية.. رانيا محمود ياسين تحكي قصة نادرة لها مع والدها.. فيديو

استعادة حركة المرور بشارع 45 بعد إنهاء أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بالإسكندرية

الأرصاد تكشف عن تغيرات جوية قد تحدث من الأسبوع القادم.. فيديو

ننشر الصور الأولى للمتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي

عبد المنصف: مروحتش بيتنا بعد مباراة الـ 6 / 1

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع.. سيارة تصدم سيدة أثناء تعرضها للسحل على يد لصين بالأرجنتين.. فيديو

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان هنا الزاهد في أحدث ظهور لها

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث