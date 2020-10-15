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أخبار البلد

مايا مرسى عن زيارة قرينة الرئيس لمعرض تراثنا: نفخر بها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:06 م
السيدة انتصار السيسى
السيدة انتصار السيسى
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أمل مجدى

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتشريفها اليوم بزيارة معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية" والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بقاعة مؤتمرات مصر الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من ١٠ الي ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ وقد افتتحه  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مما يعكس اهتمامها بدعم المرأة المصرية والحرف التراثية التي تنتجها المرأة  .

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها بزيارة السيدة انتصار السيسي الجزء الخاص بمنتجات المجلس القومي للمرأة بالمعرض والتى تعرضها السيدات اللواتى يحصلن على التدريب بمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس ، لافتة إلى اهتمام المجلس بتطوير الحرف اليدوية والتراثية من خلال تطوير المركز الذى أصبح يقدم خدماته لجميع فروع المجلس بالمحافظات ، وإطلاق العديد من المبادرات في هذا المجال.

 

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية هى المستفيد الأول من قطاع الحرف اليدوية والتراثية ، وعبرت عن سعادتها بنسبة مشاركة المرأة في المعرض التى وصلت إلى ٦٤% فضلا عن مساندتها للمنتجات والمشروعات الأخرى بالمعرض ، موضحة أن المرأة المصرية نجحت فى الوصول بمنتجاتها الحرفية عاليه الجوده إلى العالمية وحفر إسمها بين اشهر الماركات العالميه مثل منتجات عزة فهمى ومارى اوى واختين وتمرازا .

هذا ويشارك  المجلس القومي للمرأة  في معرض تراثنا حيث يضم جناح المجلس ٤ عارضات من محافظتي القاهرة والجيزة بمساحة ٢٤ متر مربع كما تنوعت المعروضات ما بين مستلزمات ديكور واكسسوارات منزلية ومنتجات طباعة ديجيتال ومنتجات بالصلصال الحراري.

 


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