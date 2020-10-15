اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي يخوض بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مواجهة بطل المغرب.





وفرض موسيماني سياجًا من السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله للمغرب بهدف تجهيز الخطة المناسبة لمواجهة الوداد البيضاوي الذي يعد كتابا مفتوحا للمدرب الجنوب أفريقي.





وعقد موسمياني جلسة أمس مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني استمع خلالها لتقرير شامل بعد دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة له بجانب تسلم لمجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.





وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس بأحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





ولم يكتف موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساء لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.