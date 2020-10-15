خبراء تحديث الصناعة: الحكومة لديها مرونة لتعديل استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة

أكد د. أحمد فرج مدير برنامج تنمية الصادرات بمركز تحديث الصناعة أن الحكومة المصرية لديها المرونة لتعديل استراتيجية العمل خلال الفترة القادمة والتواصل مع شركاء التنمية والمشاركات الدولية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وبما يمكنها من تجاوز تداعيات كوفيد_١٩









وقال إن من أبرز تداعيات أزمة كوفيد-19 إعادة ترتيب الدول أولوياتها حيث عدت الصحة والوقاية على راس هرم الأولويات وأصبحت الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والغذاء من الأمن القومى





واوضح ان الفائزون الجدد فى العالم هو من لديه القدرة والسرعة على التكيف والتعامل مع الازمة (التعليم عن بعد ، العمل عن بعد لمدد طويلة بانتاجية اكبر مع تطبيق ثقافة التباعد الاجتماعى





قال ان الفترة القادمة تتطلب ابتكار حلول للتحول الرقمى لمساعدة الشركات على مواجهة الازمات والاسراع فى وتيرة التحول فى مجالات مختلفة (التعليم , الخدمات البنكية ، الصحة , المؤتمرات والاجتماعات الدولية ، التجارة الاليكترونية





ودعا الشركات الى ترتيب اولوياتها (الاهداف والمهام لتجقيق النتائج المطلوب ) مع حسن ادارة الوقت تحقيقا لقيمة مضافة اعلى

قال ان الشركات العالمية اصبحت تتخلى عن العديد من الادوات الترويجية التقليدية واصبحت تركز على التسويق الالكترونى وادواته ومنها مضمون الرسالة الاعلانية





وكشف ان المركز يتيح خلال الفترة القادمة تدريبات خاصة بالتسويق الرقمى من مستوى مبتدىء حتى الوصول الى المستويات المتقدمة من خلال مراكز واكاديميات متخصصة بمصر فضلا عن تنظيم عدد من اللقاءات المتنوعه مع متخصصين عن التجارة الاليكترونية والتسويق الرقمى خلال الفترة القادمة لتعريفهم بكيفية اعداد استراتيجيات التسويق التصديرى واستراتيجية تطوير العلامات التجارية للاسواق المسنهدفة وخطة المعارض الافتراضية والتدريب عليها





جاء ذلك في سياق الندوة التى عقدها المجلس التصديرى للصناعات الكيمااوية والاسمدة بحضور وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس على برنامج زووم تحت عنوان التوجه العالمى واليات التحول نحو الحلول الرقمية والتسويق الالكترونى بالاسواق الداخلية والخارجية للتعامل مع ازمة فيروس كوفيد-19





كشف د.فرج عن ان هناك صعود مطرد للتجارة الاليكترونية فى مصر حيث زاد حجم التجارة الاليكترونية من 300 مليون دولار فى 2014 الى 700 مليون دولار فى 2017





اكد ان التسويق الرقمى يساعد على سهولة الحصول على اية معلومة متعلقة بالمنتج وامكانية الحصول على السلع المطلوبة فى مدة قصيرة وتجاوز الحدود بغض النظر عن مكان وجود السلعة مما يؤدى الى دخول السلعة الى العالمية وراوجها بطريقة سريعة

وأضاف ان التسويق الالكترونى مكن الشركات الناشئة من الوصول الى قاعدة عريضة من العملاء وتحقيق انتشار لعلامتها التجارية دون الحاجة للانفاق مرتفع التكلفة فى وسائل التسويق التقليدية





وقال انه من اجل صياغة استراتيجية فعالة للتسويق الرقمى الامر يتطلب اولا تقييم استعداد الشركة لبدء اشطة التسويق الرقمى مثل الموقع والمحتوى وتحديد احتياجاتها لبدء حملة استراتيجية رقمية اخذا فى الاعتبار المنافسين المحليين والدوليين الحاليين وذلك لزيادة الوصولوالاستقطاب والاتصالات لقطاعات محددة من العملاء والمجتمعات وايجاد مشترين جدد من خلال التسويق الرقمى بما ينعكس على زيادة المبيعات

من جانبه عرض المهندس محمد الطحطاوى خبير تكنولوجيا المعلومات بمركز تحديث الصناعه برنامج التحول الرقمى والدعم التكنولوجي بالمركز مشيرا اليه بانه يهدف الى مساعدة الشركات فى التحول الرقمي الشامل لكافة الاصول المادية والتكامل فى المنظومة الرقمية مع الشركاء فى سلاسل القيمة المضافة واستخراج وتحليل ونقل البيانات بسلاسة مما يحقق خفض فى التكاليف وزيادة فى الايرادات ورفع الكفاءة للشركات

وكشف عن الخدمات التى يفدمها البرنامج وياتى على راسها خدمات الاستشارات الفنية وقياس جاهزية الشركات لخدمات تكنولوجيا المعلومات ونظم تخطيط موارد المنشات ونظم ادارة العملاء ونظم الصيانة وكذا خدمات التسويق الرقمى والتجارة الاليكترونية