استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المدارس

اجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية ، يرافقه الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من قيادات التربية والتعليم، جولة ميدانية والمرور على عدد من مدارس المحافظة.





وذلك للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021 ونيابة عن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية.





وخلال الجولة، تفقد نائب محافظ الاسماعيلية مدارس كل من مدرسة الفتح الابتدائية بمنطقة المحطة الجديدة بحى أول الاسماعيلية ومدرسة حمود موسى للتعليم الأساسى بنطاق مركز ومدينة أبوصوير.





والتأكد من وجود بوابات التعقيم مشددًا على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الطلاب الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.





وتابع نائب المحافظ أعمال النظافة والتطهير بالمدارس والمرور على فصول الانشطة، مشيدًا بجاهزية المدارس باستقبال العام الدراسى الجديد.





كما شدد على الانتهاء من كل التجهيزات للاستعداد للعام الدراسى الجديد وضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى أحياء المحافظة حفاظًا على سلامة وصحة ابنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها كما طالب بالتأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس مع التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة.





اقرأ أيضا: