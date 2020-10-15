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مرأة

مكياج غريب.. سارة الشامي بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:48 م
سارة الشامي
سارة الشامي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جددية لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة تبرز جمالها مع لمسات غريبة من الماكياج.

وظهرت بها سارة الشامي، ببلوزة أنيقة باللون الأسود ومطعمة برسومات ونقشات ملونة تبرز جمالها، ودون أكمام لتبرز عن رشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة الشامي في المكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت فصوص صغيرة باللون الفضي على جفن العيون ليضيف لمسة غريبة وجذابة، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الذهبي مع سلسلة حول الرقبة.
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E U P H O R I A 🕊

A post shared by سارة الشامي - Sarah Elshamy (@sarahelshamyy) on

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