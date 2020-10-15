وكيل مديرية التربية والتعليم بسيناء يستقبل متدربى البرنامج الرئاسي

استقبل حمزه رضوان وكيل مديرية التربية بمحافظة شمال سيناء ، اليوم الخميس ، متدربى البرنامج الرئاسي على أعمال القيادة وبناء الصف الثانى من القيادات.
وضم الفريق كريم طه محمود ، وحسام احمد زين المتدربين على البرنامج الرئاسي للمتدربين على أعمال القيادة وبناء الصف الثاني من القيادات .
ورحب وكيل مديرية التعليم ، لاعضاء الفريق ،وشرح دور التربية والتعليم فى المجتمع وطبيعة عمل ومسؤليات وكيل المديرية والتوجيه الفني والعام.
كما تم السماح لهم بتكملة البرنامج المعد لهم من مقابلة كلا من: محمد السيد مدير عام الشئون التنفيذية وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، والمهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، وذلك لشرح طبيعة عمل ومسؤليات والإدارات التابعة لهم .
وزار المتدربون عددا من المدارس التابعة لإدارة العريش التعليمية ، من بينها المدرسة الفندقية، ومدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية، .
ورافقهم في الجولة ، المهندس ممدوح الشربينى وحنان المداح وعاطف العلاقمى مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم ، و سامح مصبح مسئول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم ، وشيرين البيك مسئول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم ، أحمد شراب مسئول العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء.
وكان اللواء شوشه المحافظ ، قد صرح بأن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر الجاري ، وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالاكاديمة الوطنية للتدريب.
مؤكدا أن البرنامج يهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار ، وذلك تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.. حيث أعدت المحافظة برنامجًا خاصًا للمتدربين تحت إشراف السيد المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري.
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يأتي ذلك في إطار البرنامج المكثف، الذي اعدته المحافظة للفريق على مدار شهر للتدريب العلمي ومعرفة جميع العمليات والاجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام او داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.
وضم الفريق كريم طه محمود ، وحسام احمد زين المتدربين على البرنامج الرئاسي للمتدربين على أعمال القيادة وبناء الصف الثاني من القيادات .
ورحب وكيل مديرية التعليم ، لاعضاء الفريق ،وشرح دور التربية والتعليم فى المجتمع وطبيعة عمل ومسؤليات وكيل المديرية والتوجيه الفني والعام.
كما تم السماح لهم بتكملة البرنامج المعد لهم من مقابلة كلا من: محمد السيد مدير عام الشئون التنفيذية وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، والمهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، وذلك لشرح طبيعة عمل ومسؤليات والإدارات التابعة لهم .
وزار المتدربون عددا من المدارس التابعة لإدارة العريش التعليمية ، من بينها المدرسة الفندقية، ومدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية، .
ورافقهم في الجولة ، المهندس ممدوح الشربينى وحنان المداح وعاطف العلاقمى مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم ، و سامح مصبح مسئول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم ، وشيرين البيك مسئول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم ، أحمد شراب مسئول العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء.
وكان اللواء شوشه المحافظ ، قد صرح بأن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر الجاري ، وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالاكاديمة الوطنية للتدريب.
مؤكدا أن البرنامج يهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار ، وذلك تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.. حيث أعدت المحافظة برنامجًا خاصًا للمتدربين تحت إشراف السيد المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري.
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