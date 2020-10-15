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أخبار البلد

الصحة تحدد 3 حالات للاشتباه فى الإصابة بكورونا.. تفاصيل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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محمد غالي
أصدرت الإدارة العامة للوبائيات والترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان تعريفا جديدا لتشخيص الحالات المشتبهة والمصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وقسَّم التعريف الجديد حالات فيروس كورونا إلى حالات مشتبه فى إصابتها، وحالات محتملة الإصابة، والإصابة المؤكدة.
 
وأوضحت الإدارة العامة للوبائيات والترصد، في منشور لها إن الحالة المشتبهة هي أي شخص يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض التالية وفقا لما أصدرته الإدارة:

- أعراض تنفسية حادة كالكحة، وضيق التنفس.
- ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة.
- حدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق.
 
يأتي ذلك مع أو بدون أي من الأعراض المصاحبة وغير المحددة لمرض معين مثل القيء والغثيان والإسهال والصداع وآلام العضلات والإرهاق واحتقان الحلق.
 
وأكدت الإدارة أن الحالة المشتبهة تشمل مريضا محجوزا بأمراض تنفسية حادة شديدة  ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وكحة، مع عدم وجود أسباب أخرى خلال الـ 10 أيام الأخيرة من تاريخ ظهور الأعراض.
 
أما الحالات المحتملة، فهي حالة مشتبه في إصابتها مع وجود أي من الظروف التالية خلال 14 يومًا قبل ظهور الأعراض:
 
- مخالط مباشر لحالة محتملة أو مؤكدة معمليا بـpcr بفيروس كورونا.

- مرتبط بتجمع حالات مشتبهة لديها أعراض تنفسية حادة وتم تأكيد حالة من بينهم بـ"PCR".
 
- أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات مصابة مؤكدة بعدوى كورونا المستجد.

- مخالط لحالة وفاة كانت تعاني من أعراض تنفسية حادة قبل الوفاة.

كما تشمل الحالة المحتملة، أي حالة مشتبهة ينطبق عليها الخصائص التشخيصية التالية:
 
- وجود أشعة مقطعية على الصدر (إذا لم تتوافر يتم عمل أشعة عادية على الصدر) بها خصائص تشخيصية لعدوى كورونا.
- تحليل دم يظهر الخصائص المرجحة لعدوى كورونا "عد طبيعي أو منخفض لكرات الدم البيضاء مع انخفاض كرات الدم اللمفاوية".
وأوضح التعريف أن الحالة المؤكدة، هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل pcr بعدوى "كوفید-19".
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