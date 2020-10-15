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محافظات

دورة تدريبية لأطباء الأقصر عن السلامة المهنية.. صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:18 م
دورة تدريبة لاطباء
دورة تدريبة لاطباء الاقصر عن السلامة المهنية.. صور
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شمس يونس
نظمت مستشفي الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر،  اليوم الخميس ، دورة تدريبة خاصة للاطباء على السلامة والصحة المهنية.

ياتى ذلك تحت قيادة الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الكرنك الدولي وتنفيذ مجموعة متميزة من الاطباء المتخصصين. 

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وقام فريق السلامة و الصحة المهنية برئاسة الدكتورة رشا رشدي غالي رئيس فريق السلامة والصحة المهنية و  ياسمين أحمد عبد المنعم فني السلامة والصحة المهنية بعمل الدورة  للاطباء داخل المستشفي  .

شمل برنامج الدوة معرفة السلامة والصحة المهنية_  و كيفية التعامل مع طفاية الحريق_ وكيفية التعامل مع الإخلاء - وأكواد الطوارئ - و نشرة السلامة الخاصة بالمواد الخطرة - Daimon - وكيفية التعامل مع الأنسكابات الكيماوية. 

وقال مدير المستشفي ان تدريب الاطباء و فريق العمل داخل المستشفي ضمن برتوكول منظومة التأمين الصحي الشامل و انه سوف يتم قريبا بدء تشغيل المنظومة تجريبي.

وقدم  خلف  الشكر  لمحافظ الأقصر المستشار  مصطفي ألهم علي دعمه الدائم و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية لما يقدموه من تطوير للمنشآت داخل المستشفي وان ذلك يخدم اهالينا داخل المحافظة.
دورة تدريبية لأطباء الأقصر عن السلامة المهنية.. صور
دورة تدريبية لأطباء الأقصر عن السلامة المهنية.. صور
دورة تدريبية لأطباء الأقصر عن السلامة المهنية.. صور
دورة تدريبية لأطباء الأقصر عن السلامة المهنية.. صور
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