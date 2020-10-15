دورة تدريبية لأطباء الأقصر عن السلامة المهنية.. صور

نظمت مستشفي الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس ، دورة تدريبة خاصة للاطباء على السلامة والصحة المهنية.





ياتى ذلك تحت قيادة الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الكرنك الدولي وتنفيذ مجموعة متميزة من الاطباء المتخصصين.





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وقام فريق السلامة و الصحة المهنية برئاسة الدكتورة رشا رشدي غالي رئيس فريق السلامة والصحة المهنية و ياسمين أحمد عبد المنعم فني السلامة والصحة المهنية بعمل الدورة للاطباء داخل المستشفي .





شمل برنامج الدوة معرفة السلامة والصحة المهنية_ و كيفية التعامل مع طفاية الحريق_ وكيفية التعامل مع الإخلاء - وأكواد الطوارئ - و نشرة السلامة الخاصة بالمواد الخطرة - Daimon - وكيفية التعامل مع الأنسكابات الكيماوية.





وقال مدير المستشفي ان تدريب الاطباء و فريق العمل داخل المستشفي ضمن برتوكول منظومة التأمين الصحي الشامل و انه سوف يتم قريبا بدء تشغيل المنظومة تجريبي.





وقدم خلف الشكر لمحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم علي دعمه الدائم و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية لما يقدموه من تطوير للمنشآت داخل المستشفي وان ذلك يخدم اهالينا داخل المحافظة.