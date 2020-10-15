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أخبار العالم

الحكومة السودانية تعلن حالة الطوارئ في ولاية كسلا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في ولاية كسلا، لمدة 3 أيام، وذلك مع أعمال العنف المستمرة، اعتراضا على إقالة والي كسلا. 

ولقي 7 أشخاص مصرعهم بالإضافة إلى رجل أمن، وذلك في الاحتجاجات التي تشهدها كسلا السودانية، وذلك اعتراضا على إقالة والي كسلا. 

فيما أعلنت السلطات السودانية فرض حظر التجول في ولاية كسلا، شرق السودان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف بالولاية. 

وكانت السلطات السودانية، قررت فرض حظر التجول في مدينتي بورتسودان وسواكن، عقب احتجاجات واضطرابات بالمدينة. 


فيما أعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي، وفق وكالة سبوتنيك الروسية فرض حظر التجول بداية من الثانية عشرة ظهرا، حتى الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء. 

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أرجعت القرار إلى الأوضاع الأمنية المضطربة في المدن، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة. 

وعاشت المدينتان ليلة متوترة، عقب صدور قرار إقالة الوالي، خاصة بعد احتجاج قبيلة بني عامر على القرار.
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