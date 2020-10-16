تفاصيل ما حدث بين عمر كمال وباسم سمرة

وبعث عمر كمال مقطعا مصورا لـ"صدى البلد" يظهر خلاله ما حدث من الفنان باسم سمرة.
وأضاف "كمال" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء قام بتقديم التحية لكافة النجوم المشهورين، ونظرًا لوجود الفنان باسم سمرة فى الصف الخلفى لم يشاهده، وتابع: "مشفتهوش وواحد جه قال لى وجه التحية للفنان باسم سمرة لأنه بيشتم.. وسعد الصغير قال لى وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".
وأشار عمر كمال، إلى أنه رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا، إلا أنه جاء أسفل المسرح وهو غاضب، وتابع: "جه عند المسرح وقال ليا انزل.. وأنا مش عاوز اقلب عليه وشى قدام الناس.. أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير".
نشر المطرب عمر كمال منشورا على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب "عمر" من خلال المنشور: "عملت خطة السنة اللى فاتت وقررت اخش مجال المهرجانات يوم ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩ نزل ليا اول مهرجان #مساء_النقص - وديه النتيجة ف بعض أعمالى بعد سنة بالظبط .. أكتر من مليار مشاهدة 100000000 وطبعا بالاشتراك مع أخواتي وشركاء نجاحى حمو بيكا وحسن شاكوش.
على الجانب الآخر، سبق وأن صرح عمر كمال، بأنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".