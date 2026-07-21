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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اللبناني: إطلاق نار إسرائيلي قرب وحداتنا في "زوطر"يعرقل تنفيذ الانتشار

الجيش اللبناني: إطلاق نار إسرائيلي قرب وحداتنا في "زوطر"يعرقل تنفيذ الانتشار
الجيش اللبناني: إطلاق نار إسرائيلي قرب وحداتنا في "زوطر"يعرقل تنفيذ الانتشار
أ ش أ

 أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من الوحدات العسكرية اللبنانية أثناء تنفيذ عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية.
وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أن الوحدات العسكرية كانت تنفذ مهامها الميدانية في إطار خطة الانتشار في المناطق الجنوبية، عندما وقع هذا الاعتداء الإسرائيلي ما شكل تهديداً مباشراً لسير العملية ولأمن العناصر المنتشرة في المنطقة.
وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، والتي تتم في إطار الاتصالات والتنسيق القائم مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، مجددة التزامها بمواصلة تنفيذ مهامها وفق الآليات المعتمدة.

قيادة الجيش اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار الوحدات العسكرية اللبنانية بلدة زوطر الغربية

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