سعر الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة





وتراوح كيلو البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه والبصل من 3.5 إلى 5 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 7.50 جنيه.





وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 16 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.





وسجّل سعر كيلو الخيار البلدي من 4 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 5 لـ 7 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيهًا.





وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 14 و16 جنيهًا، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.





كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه والباذنجان البلدي 2 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 3 جنيهات.



