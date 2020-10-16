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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ينشر صدى البلد أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.

وتراوح كيلو البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه والبصل من 3.5 إلى 5 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 7.50 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 16 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات. 

وسجّل سعر كيلو الخيار البلدي من 4 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 5 لـ 7 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 14 و16 جنيهًا، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه والباذنجان البلدي 2 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 3 جنيهات.


وتراوح سعر البرتقال البلدى من 5 إلى 10 جنيهات والجريب فروت بسعر 5 جنيهات والعنب رومى الأحمر يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر التفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها، والكانتلوب من 4 إلى 6 جنيهات.. والبلح الرملى بـ 7 جنيهات والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية بسعر 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها والتين البرشومى بسعر 9 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والرمان بسعر 4 جنيهات.
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