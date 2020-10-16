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رياضة

بعثة بيراميدز تصل إلى فندق الإقامة بالدار البيضاء ..صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
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حسن العمدة
وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونزلت البعثة في المغرب بعد رحلة طيران استغرقت قرابة ٥ ساعات ونصف من القاهرة حتى الدار البيضاء على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد الفريق.

وتواجد شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي في مطار الدار البيضاء باستقبال البعثة لإنهاء ترتيبات الدخول بعدما سبق البعثة الرسمية بيوم واحد لترتيب كافة الأمور.

وتتوجه البعثة مباشرة إلى فندق "فور سيزونز" بمدينة الدار البيضاء للإقامة به حتى موعد مباراة حوريا كوناكري الغيني والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي بملعب محمد الخامس.

وقرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية بعد الوصول لكازبلانكا، على أن يخوض الفريق أول تدريباته مساء الجمعة، بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وسافر الفريق إلى المغرب ب23 لاعبا على أن تكتمل الصفوف في كازبلانكا بانضمام الثنائي الدولي إيريك تراوري وولفريد كانون بعد الانتهاء من التجمع الدولي.
بعثة بيراميدز تصل إلى فندق الإقامة بالدار البيضاء ..صور
بعثة بيراميدز تصل إلى فندق الإقامة بالدار البيضاء ..صور
بعثة بيراميدز تصل إلى فندق الإقامة بالدار البيضاء ..صور
بعثة بيراميدز تصل إلى فندق الإقامة بالدار البيضاء ..صور
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