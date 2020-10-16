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رياضة

حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز.. وأتمنى تأهل القطبين لنهائي إفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
محمد شريف
محمد شريف
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محمد رشاد
أشاد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بقدرات محمد شريف مهاجم النادي والمعار من صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وتألق محمد شريف بعد تسجيله هدفي فوز إنبي على حساب المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "محمد شريف إذا لم يكن معارًا من الأهلي، سيكون هناك مزادًا عليه من كل أندية الدوري".

وأكمل: "محمد شريف مهاجم غير تقليدي، وكان في الأهلي يلعب في مركز الجناح، وهو يمتلك مميزات غير متواجدة في المهاجمين المصريين، ويجيد اللعب بكلا قدميه".


وأوضح: "أتمنى أن يحققا الأهلي والزمالك الفوز في مواجهتهما، وأن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصريًا خالصًا، ويحققا نتيجة إيجابية في المغرب".

وأردف: "الزمالك من الممكن أن يواجه صعوبات عن الأهلي لأن الأجانب انضموا له متأخرين، وأتمنى أن يكونوا جاهزين، ويلعبوا المباراة بالكامل لأنهم سيصنعوا الفارق".

واختتم: "فرص الأهلي والزمالك في الوصول للنهائي جيدة بتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب بالمغرب، ولا أعتقد الظروف التي يمر بها نادي الزمالك ستؤثر عليه".

يُذكر أن الأهلي والزمالك يواجهان الوداد والرجاء على الترتيب يوم 17 و18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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