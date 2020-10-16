قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل ملك شيك بالشيكولاته فى المنزل بطريقة سهلة وصحية.
المكوّنات طريقة عمل ميلك شيك بالشيكولاته:
حليب سائل - كوبان
صلصة شوكولاتة - ملعقتان كبيرتان
أيس كريم بنكهة الفانيليا - كوبان
خلاصة فانيليا - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة
طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة :
1- ضعي الحليب السائل، صلصة الشوكولاتة، الايس كريم وخلاصة الفانيليا في الخلاط الكهربائي.
2- أخلطي المكونات حتى تتجانس.
3- وزّعي ميلك شيك الشوكولاتة على 3 أكواب ثمّ قدّميها.
4- قدّمي الميلك شيك مع الثلج إن أحببت.