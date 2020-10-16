قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل ملك شيك بالشيكولاته فى المنزل بطريقة سهلة وصحية.





المكوّنات طريقة عمل ميلك شيك بالشيكولاته:

حليب سائل - كوبان

صلصة شوكولاتة - ملعقتان كبيرتان

أيس كريم بنكهة الفانيليا - كوبان

خلاصة فانيليا - ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة





طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة :





1- ضعي الحليب السائل، صلصة الشوكولاتة، الايس كريم وخلاصة الفانيليا في الخلاط الكهربائي.

2- أخلطي المكونات حتى تتجانس.

3- وزّعي ميلك شيك الشوكولاتة على 3 أكواب ثمّ قدّميها.