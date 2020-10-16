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رياضة

بابا فاسيليو يفسر سر تعدي محمد هلال على طفل في مواجهة دجلة والطلائع

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
بابافاسيليو
بابافاسيليو
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إسراء أشرف
تحدث نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن واقعة تعدي محمد هلال، لاعب دجلة على طفل مواجهة طلائع الجيش.

وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد هلال لاعب جيد ولكن ذلك كان بسبب ضغط المباريات التي يعاني منها اللاعب فضلا عن النتائج التي يرغب اللاعب في تعديلها وتحقيق الفوز دائمًا".

وتابع: "تحدث مع محمد هلال بعد الواقعة والجهاز الفني بالكامل تحدث معه وطالبناه بضرورة التركيز في الملعب فقط وعدم خروجه عن السياق".
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