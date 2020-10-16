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رياضة

في عيد ميلادها.. مكة محمد صلاح رفيقة اللحظات السعيدة بـ حياة الملك المصري

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:50 ص
محمد صلاح - مكة
محمد صلاح - مكة
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إسراء أشرف
احتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته الأولى "مكة"، والتي ترافقه كل تفاصيل حياته، سواء في الملعب أو في المنزل، وأحيانًا في الجيم.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي عبر تويتر"، تجمعه بـ "مكة" وهما يحتفلان بعيد ميلادها مرتديان ملابس أبطال خارقين، حيث علّق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي".

وخطفت مكة الأنظار في عدة مناسبات، أبرزها، تتويج "مو" بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي 2018، وأحرزت هدفًا في "أنفيلد" وتفاجئت بالجماهير تهتف لها.

ودائمًا ما يحب محمد صلاح، أن يصطحب "مكة" إلى أرضية ملعب للاحتفال معها بإنجازاته، أو خارج الملعب مثل الإعلانات.

ومن أبرز المواهب التي تميزت "مكة" بها بشكل لافت مؤخرًا، لعبها كرة القدم، بجانب عزفها على البيانو وهي تغني باللغة الإنجليزية.
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