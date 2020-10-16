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مرأة

لإفطار شهي.. طريقة عمل كاب كيك البطاطس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
طريقة عمل كاب كيك
طريقة عمل كاب كيك البطاطس
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هاجر هانئ
تحتار الكثير من الأمهات في اختيار وجبات الإفطار اللذيذة و الشهية و الغير تقلدية التي يمكن أن تقدمها لأفراد أسرتها، لذا قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل  كاب كيك البطاطس بأسهل الخطوات.



مقادير كاب كيك البطاطس
2 كوب بطاطس مسلوقة ومهروسة باردة
2 بيضة 
1 كوب شيدر مبشورة 
بصل أخضر مفروم 
5 شريحة بسطرمة 
ملح وفلفل 
سبراي زيت 

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طريقة تحضير كاب كيك البطاطس
-يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود والبصل الأخضر والبقدونس المفروم حسب الرغبة
-تضاف شرائح البسطرمة والجبنة والبطاطس المسلوقة المهروسة
-يوضع ورق الكب كيك في صينية الكب كيك ويرش بالزيت
-يوزع خليط كب كيك البطاطس في ورق الكب كيك
- يضاف على الوجه المزيد من الجبنة المبشورة
-يوضع في الفرن فى درجة حرارة 180 لمدة حوالي 10 دقائق أو حتى تمام النضج

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