بث مباشر .. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

ينشر موقع صدى البلد، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة،من المسجد الحرام والمسجد النبوي.





وكانت رئاسة الحرمين الشريفين، قد أعلنت أن الشيخ حسين عبد العزيز آل الشيخ، سيحل خطيبا لخطبة الجمعة من المسجد النبوي.





كما أعلنت رئاسة الحرمين، أن الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، سيكون خطيب الجمعة من المسجد الحرام.





وناشدت رئاسة الحرمين، قاصدي زيارة المسجد الحرام إغلاق هواتفهم المحمولة لأنها تقطع خشوع المصلين وتؤذيهم.





واستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.





وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة ومناقشة آليات زيارة الروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية .





كما أشاد الرئيس العام بجهود وزارة الحج والعمرة على ما يقدموه من خدمات وتسهيلات للمعتمرين وقاصدي المسجد النبوي.





ونوه وزير الحج والعمرة إلى جهود الرئاسة التنظيمية في الحرمين الشريفين وتطبيق الإجراءات الاحترازية فيهما.





وأنهت وكالة شؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال الزوار ابتداءً من يوم الأحد ١ ربيع الأول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الإجراءات الاحترازية.