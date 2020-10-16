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رياضة

رغم الإعلان الرسمي.. حالة واحدة تمنع مصر من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:26 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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مجدي سلامة - عمرو الحلواني
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صباح اليوم عن الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ، ويعد الرباعي المرشح للتتويج بالبطولة هم فريقا (الأهلي والزمالك) من مصر وفرقتين من المغرب ( الرجاء والوداد).

جاء ذلك بعد إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،قرعة تحديد البلد المستضيف للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في حالة تأهل ناديين من بلدين مختليفن إلى المباراة النهائية للبطولة.

وجاءت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:.

-في حالة وصول الوداد والرجاء للنهائي سيقام في المغرب

-في حالة وصول فريق من مصر ضد فريق من المغرب سيقام في مصر

- في حالة وصول الأهلي والزمالك سيقام في مصر

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد غدأ ، بينما يحل نادي الزمالك ضيفًا على فريق الرجاء بعد غد ، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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