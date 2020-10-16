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ديني

الإرهابيون أحدثوا فتنة بسبب بناء المساجد.. ووزير الأوقاف يفسدها بالدليل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:18 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك حملات مأجورة قامت بها الجماعات الضالة حول قضية بناء المساجد في مصر ، ونرد عليهم بأنه الآن وخلال شهرين فإن الوزارة تفتح اليوم المسجد رقم 383 تم افتتاحه سواء بتنفيذ من الوزارة أو بالجهود الذاتية.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد المصطفى بمحافظة السويس، أن الجماعات الضالة كانت تختلس وتبني على أرض مغتصبة زوايا صغيرة لنشر أفكارهم الضالة ويختبئوا بتطرفهم من أعين الدولة، حتى تم الانتباه لمكرهم ووقف ما يسعون إليه.

وأشار إلى أنه تم إحلال وتجديد وصيانة ما يزيد على 3600 مسجد، منوها أن المساجد تبنيها الدول على أرض سليمة غير مخالفة بخلاف الكيانات الإرهابية التي تستحل كل شئ أمامها لخدمة أغراضها الخاصة.

وتابع: كل إنسان يحب وطنه عليه أن يعمل على تقوبة الدولة ويبرز جهود وإنجازات الدولة ومن الظلم أن تشوه الحقائق كما تفعل الجماعات الضالة.
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