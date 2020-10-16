وجه بسرعة التنفيذ..السيسي يتفقد معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة













تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة / الاسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع احياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.





وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بالاسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بانشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف علي المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.



