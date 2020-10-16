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أخبار البلد

وجه بسرعة التنفيذ..السيسي يتفقد معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم



 تفقد  الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة / الاسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع احياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة. 

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن  الرئيس وجه بالاسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بانشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف علي المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. 

كما شدد الرئيس علي الالتزام الدقيق بقواعد الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الانشائية.
وجه بسرعة التنفيذ..السيسي يتفقد معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
وجه بسرعة التنفيذ..السيسي يتفقد معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
وجه بسرعة التنفيذ..السيسي يتفقد معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
وجه بسرعة التنفيذ..السيسي يتفقد معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة
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