في ذكرى وفاته.. سرقة كأس "جول ريميه" مرتين حتى عثر عليه الكلب

تحل اليوم ذكرى الفرنسي وفاة جول ريميه رئيس الفيفا الأطول خدمه في منصبه (33 عاما)، والذي توفي في مثل هذا اليوم عام 1956، حيث يعد المسؤول الفرنسي لكرة القدم، الرئيس الثالث للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي خدم من 1921 إلى 1954، كما شغل منصب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من عام 1919 إلى عام 1942.





ومن أبرز وأهم إنجازاته، إقامة أول بطولة لكأس العالم FIFA عام 1930 بمبادرة منه، وقد تم تسمية كأس العالم وقتها باسم جول ريميه تكريمًا له، كما أسس نادي كرة القدم الفرنسي Red Star Saint-Ouen.





حياة سابقة

ولد جول ريميه عام 1873 في شرق فرنسا، كان والده يعمل بقّالًا، وانتقلت العائلة إلى باريس عام 1884 عندما كان جول في الحادية عشرة من عمره. أصبح محاميًا، وفي عام 1897 أسس ناديا رياضيا اسمه ريد ستار، وبسبب مبادئ وقيم ريميه ، لم يميز ضد أعضائه على أساس الطبقة وإحدى الرياضات التي يمارسها النادي كانت كرة القدم التي أصبحت ذات شعبية كبيرة.





كرة القدم والفيفا

شارك ريميه في تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في عام 1904، وبينما كان لدى المنظمة الوليدة خطط لبطولة احترافية عالمية، فقد شاركت بدلًا من ذلك في إدارة أحد الهواة. البطولة كجزء من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1908.





أوقفت الحرب العالمية الأولى خطط ريميه وفيفا، حيث خدم ريميه في الجيش الفرنسي كضابط وحصل على جائزة Croix de Guerre.





بعد الحرب في عام 1919 ، أصبح رئيسًا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم ، ثم رئيسًا لـ FIFA في 1 مارس 1921. وظل في هذا المنصب حتى عام 1954 ليصبح أطول رئيس حتى الآن ، حيث ارتفع عدد أعضاء المنظمة من اثني عشر إلى 85 دولة، على الرغم من فقدان عضوية اتحادات كرة القدم الإنجليزية والويلزية والاسكتلندية خلال السنوات الأولى. بعد توليه المنصب، انتقل مرة أخرى لبدء بطولة عالمية، لكن اتحادات كرة القدم للهواة وعارضه بيير دي كوبرتان ، مؤسس اللجنة الأولمبية الدولية.





كأس العالم

في عام 1928 ، تقدم FIFA ، بقيادة ريميه ، بخطط "كأس العالم" التي أقيمت في أوروجواي بسبب طبيعة اللعبة الاحترافية في أمريكا الجنوبية ، وجزئيًا لأن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم عرض دفع جميع تكاليف السفر. سافر ريميه إلى أوروجواي للمشاركة في كأس العالم على إس إس كونتي فيردي مع المنتخبات الأوروبية المنافسة ، بينما كان يحمل الكأس في حقيبته طوال الوقت.





ومع ذلك ، أدت قرارات ريميه بشأن مكان استضافة أولى بطولات كأس العالم إلى انتقادات: اشتكت الدول الأوروبية من كأس العالم 1930 لأن اللاعبين سيغيبون عن البطولات المحلية لمدة ثلاثة أشهر. أقيمت كأس العالم التالية في إيطاليا في ظل الحكم الفاشي لبنيتو موسوليني ، والتي كانت تستخدم لتعزيز نظامها ؛ وهو أمر اتهم ريميه بتجاهله.





بعد الحرب العالمية الثانية، وافقت الاتحادات البريطانية لكرة القدم على المشاركة من كأس العالم 1950 فصاعدًا، حيث سلم ريميه الكأس إلى فريق أوروجواي المنتصر عندما فازت أوروجواي بالبطولة للمرة الثانية. أكسبته جهود ريميه في إقامة البطولة ترشيحه لجائزة نوبل للسلام عام 1956.





الحياة اللاحقة

توفي ريميه في مدينة سورينس بفرنسا عام 1956، بعد يومين من عيد ميلاده الثالث والثمانين. في عام 2004 ، حصل بعد وفاته على وسام الاستحقاق من الفيفا، والذي حصل عليه حفيده إيف ريميه. يُنسب إليه الفضل في كونه مخترع كأس العالم.





حصل كأس العالم الأصلي على كأس جول ريميه تكريما له. تمت سرقته قبل كأس العالم 1966 في إنجلترا ، ولكن الكلب بيكلز عثر عليه. فازت البرازيل بالبطولة للمرة الثالثة في كأس العالم 1970 وحصلت على الكأس بشكل دائم.





تمت سرقته مرة أخرى في ريو دي جانيرو في عام 1983 ويعتقد أن اللصوص قد صهروه ، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على ذلك. كان لدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نسخة طبق الأصل من الكأس. تستمر الشائعات حول حالات الاختفاء المختلفة للكأس حتى يومنا هذا.