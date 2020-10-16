AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يسجل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:56 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.


وعاد الأمل من جديد في الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مرة أخرى بعد أن تبين أن اللقاح الصيني التجريبي آمن وينتج عنه استجابة مناعية سريعة.

ووفقا لصحيفة « ديلي ميل البريطانية»، شملت الدراسة التجريبية للقاح، إعطاء كل متطوع جرعة مضاعفة من لقاح شركة "سينوفارم" المملوك للدولة، والذي سرعان ما أنتج أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد-19.

ومن الناحية النظرية، فإن هذا اللقاح يحمي من الإصابة بالفيروس مرة أخرى في المستقبل، أو على الأقل يحمي الحاصلين على اللقاح من الإصابة بنوبة شديدة من المرض، ولكن لم يتم إثبات ذلك بعد.

وكان قد أصر الوزراء على أن بريطانيا يمكن أن تبدأ في استخدام لقاح كوفيد-19، بحلول شهر سبتمبر المقبل، لكن الحكومة ما زالت لم توافق بعد على أي لقاح بسبب نقص البيانات.

وزعم مسؤولو منظمة الصحة العالمية الآن أن اللقاح لن يكون جاهزًا حتى عام 2021 وفقا لأقل تقدير، ويعتبر اللقاح الصيني بمناسبة منافس قوي للقاح أكسفورد التجريبي في جامعة أكسفورد، وجاءت نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب السريرية للقاح سينوفارم، بعد أن أصدر الخبراء نتائج واعدة لها.

ويعتبر اللقاح حال وجوده مفتاحا لإنهاء جائحة كوفيد-19، خاصة أن كل الآمال معلقة على العثور على واحد أثبت فعاليته، ولم يتم التوصل إليه حتى الآن، برغم إعطاء أكثر من 600 من البالغين الأصحاء لقاح "سينوفارم" الملقب بـ BBIBP ، ولم يتعرض أي منهم لرد فعل سلبي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج واعدة.. لقاح كورونا الصيني آمن ومفعوله سريع

الإمارات تسجل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا

136 وفاة.. بريطانيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بطل رغم الظروف.. سائق توكتوك يجد 140 ألف جنيه ويعيدها إلى صاحبها.. شاهد

أولهم المذيع خالتي فرنسا.. محمد موسى: تورط إعلاميي الإخوان في قضايا دعارة وشذوذ

تشييع جثمان إمام الشرقية بعد وفاته في صلاة الجمعة .. شاهد

خاص| إنبي يخطف زياد بوغطاس من أندية القمة

عملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد تعرضها لـ حادث سير

تعرف على تردد قناة مدرستنا المقرر انطلاقها مع بدء الدراسة غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم