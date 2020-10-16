الوطنية للانتخابات: الاثنين طباعة بطاقات اقتراع المصريين بالخارج.. ومن لم يسجل بياناته لن يصوت

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات وضع اللمسات النهائية لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب والتى ستعقد بالخارج ايام ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر الجاري ويوم ٢٤و٢٥ من نفس الشهر بالداخل.





وقالت الهيئة الوطنية أنها ستقوم بطباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات المرحلة الأولى يومي 19 و20 أكتوبر الجاري وذلك بشأن المصريين المقيمين بالخارج والذين سبق أن سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية.





واكدت الهيئة انه لن يسمح لأي مواطن لم يسجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية من المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات.





واوضحت الهيئة الوطنية أن الناخبين في الخارج مدعون للدخول على موقع الهيئة خلال اليومين المحددين، وذلك لطباعة بطاقة إبداء الرأي وإرسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، تمهيدًا للتصويت في الخارج للمرحلة الأولى.