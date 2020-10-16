نجل العميد حسام حسن يتخرج في الأكاديمية البحرية .. صور

شهد اليوم الجمعة تخرج عمر نجل العميد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، من الأكاديمية البحرية.





حضر حفل التخرج والدة عمر بالإضافة إلى شقيقاته يارا وزينة وجانا وقام بالتقاط الصور التذكارية مع شقيقهم.





وتولى حسام حسن، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، وعن قبوله تدريب زعيم الثغر قال "نادى الاتحاد السكندرى من أكبر الأندية فى مصر مع الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى، وهذا نظرا لجماهيريته الكبيرة. "





وأكد العميد أن الاتحاد السكندرى هو العمود الفقرى للأندية المصرية، وإدارة الاتحاد السكندرى ومحمد مصيلحى وراء قبوله لمهمة تدريب الفريق السكندرى.





وأشار العميد إلى أن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، يحب النادى مثل أى مشجع، ويحاول دائما أن يكون النادى فى الأفضل، وهو ما سيساعد على النجاح.





وأكد حسام حسن أنه شرف له أن يتم اختياره كمدير فنى بإجماع مجلس الإدارة، وتمني أن يكون عند حسن ظنهم، ووعدهم بالاجتهاد لتحقيق طموحات جماهير الاتحاد السكندرى، فى الموسم المقبل.



