في عيد ميلادها الـ 17.. صور تكشف جمال وأنوثة ابنة رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف ، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو جديد لها.





وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.





وعلقت رانيا يوسف: "عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايمًا سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك عدي 17 سنه بس هتفضلي طفله مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما".





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور لابنة رانيا يوسف.





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