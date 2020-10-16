بعد التطاول على مشاعر المصريين.. أول رد برلمانى عن فيديو محمد علي لـ الأسطورة منسي

استنكر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للمقاول الهارب محمد علي ، ويتحدث فيه عن مسلسل الاختيار والذي يناقش فيه قصة حياة البطل الشهبد أحمد منسي والإرهابي هشام عشماوي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويردار، وإخراج بيتر ميمي.





واوضح المسعود ، خلال البيان الصادر له، أنه لايزال الكومبارس محمد علي يواصل مسلسل الكذب والنفاق على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتنفيذ أجندات خارجية تسعي إلى زعزعه وأستقرار البلاد ، ويأتي ذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المضلله دون أن تنسب لاي مصدر موثوق، لافتا إلى أن مايقوم به ليس مثيرا للدهشه علي الإطلاق خاصة وأنه يقوم بمثل تلك الاعمال مقابل حفنه من الاموال/ وبالرغم من ذلك إلا أنه يجني ثمار الفشل الدائم.





واضاف عضو مجلس النواب، أن هناك فارقا كبيرا بين البطل الشهيد أحمد منسي والإرهابي هشام عشماوي، ولا يمكن لأحد أن يضعهما في مقارنه واحده، لان هناك فارقا بينهما فـ "منسي" شهيد، يمثل طريق الحق، و"عشماوي" خائن ، يمثل طريق الشيطان.





وطالب محمد المسعود ، المواطنين ، بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وهدم الأفكار البناءه للبلاد، كما طالب الجميع بالتكاتف يدا واحده امام ممارسات الخسه.





ويذكر أن العقيد الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 بشمال سيناء، استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وبطولات الشهيد أحمد منسى، تجسدت في مجموعة كبيرة من الصور التي سجلت خطواته وتحركاته وسط زملائه من الضباط والجنود على أرض سيناء لتطهيرها من التكفيريين.





ظهر المقاول الهارب محمد علي في فيديو جديد، نشرته قناة أون ، مستفزا لمشاعر المصريين. جاء ذلك بعد أن





محمد علي الشهيد العقيد الراحل أحمد منسي بالإرهابي عبر مقارنة مع الإرهابي هشام عشماوي، بوصفهما من خريجي الكلية الحربية. وكعادته في حب الظهور وإثارة الجدل، نعت المقاول الهاربالشهيد العقيد الراحل أحمد منسي بالإرهابي عبر مقارنة مع الإرهابي هشام عشماوي، بوصفهما من خريجي الكلية الحربية.





يشار الى انه تم عرض لقطات من مسلسل "الاختيار" خلال حفل تخرج كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية أثناء تجسيد الفنان أحمد العوضى دور هشام عشماوى الذي قتل ضباط القوات المسلحة عند عودتهم لوحداتهم، ومن بعدها عرض عدد من اللقطات عند القبض على هشام عشماوى والعودة به إلى مطار القاهرة .





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.





ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.