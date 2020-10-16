المقاول الهارب يستفز مشاعر المصريين ويتطاول على الشهيد منسي

المقاول الهارب محمد علي في فيديو جديد، نشرته قناة أون ، مستفزا لمشاعر المصريين. ظهرمحمد علي في فيديو جديد، نشرته قناة أون ، مستفزا لمشاعر المصريين.





محمد علي الشهيد العقيد الراحل أحمد منسي بالإرهابي عبر مقارنة مع الإرهابي هشام عشماوي، بوصفهما من خريجي الكلية الحربية. وكعادته في حب الظهور وإثارة الجدل، نعت المقاول الهاربالشهيد العقيد الراحل أحمد منسي بالإرهابي عبر مقارنة مع الإرهابي هشام عشماوي، بوصفهما من خريجي الكلية الحربية.









يشار الى انه تم عرض لقطات من مسلسل "الاختيار" خلال حفل تخرج كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية أثناء تجسيد الفنان أحمد العوضى دور هشام عشماوى عند قتل ضباط القوات المسلحة عند عودتهم لوحداتهم، ومن بعدها عرض عدد من اللقطات عند القبض على هشام عشماوى والعودة به إلى مطار القاهرة .





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.





ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.







