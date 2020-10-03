والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو





وأضاف عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" أنه بعد فشل محمد أمس قرر تعليق الشماعة على أولاده، جاء ذلك تعليقا على كذب المقاول الهارب بشأن أنه تم تهديد أولاده بالخطف.









وتابع والد المقاول الهارب قائلا:"اللى بيتكلم عن ولاده دا مطلق مراته وراميها هي وولاده فى تركيا عايشين عند أسرة مصرية".













وأوضح عبد الخالق،أن طليقة ابنه وأحفاده ذهبوا لزيارة المقاول الهارب فى إسبانيا ولكنه قام بتطليق زوجته وتزوج سورية وسلب منها اوراق العودة إلى مصر، فانتقلت إلى تركيا وتعيش لدى أسرة مصرية، معقبا:" قبل سفر طليقته إلى تركيا كان يطاردها فى اسبانيا و استعان بزوجته السورية لضرب طليقته واولاده".









وأضاف والد المقاول الهارب :" احفادى بتبكى دم وبتشكيلى من محمد".







