AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:23 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد على
أسامة علي
قال الكابتن على عبد الخالق والد المقاول الهارب محمد على، ان نجله مريض بالشهرة، وسقط سقوطا ذريعا أمس.


وأضاف عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" أنه بعد فشل محمد أمس قرر تعليق الشماعة على أولاده، جاء ذلك تعليقا على كذب المقاول الهارب بشأن أنه تم تهديد أولاده بالخطف.


وتابع والد المقاول الهارب قائلا:"اللى بيتكلم عن ولاده دا مطلق مراته وراميها هي وولاده فى تركيا عايشين عند أسرة مصرية". 



وأوضح عبد الخالق،أن طليقة ابنه وأحفاده ذهبوا لزيارة المقاول الهارب فى إسبانيا ولكنه قام بتطليق زوجته وتزوج سورية وسلب منها اوراق العودة إلى مصر، فانتقلت إلى تركيا وتعيش لدى أسرة مصرية، معقبا:" قبل سفر طليقته إلى تركيا كان يطاردها فى اسبانيا و استعان بزوجته السورية لضرب طليقته واولاده".


وأضاف والد المقاول الهارب :" احفادى بتبكى دم وبتشكيلى من محمد".


Advertisements

موضوعات متعلقة

رفض اللجوء السياسي للمقاول الهارب محمد علي في إسبانيا

عاق طالع يهبل.. والد الهارب محمد علي: مش بيفهم في السياسة

مريض نفسيا وكذاب.. والد الهارب محمد علي: ابن عاق وعايز أجيب رقبته بسيف

اتسرق منه 8 ملايين دولار في إسبانيا.. والد الهارب محمد علي: مراته وولاده بيناموا على كنبة في تركيا ومش بيصرف عليهم

يتعاطى المخدرات.. والد الهارب محمد علي: نهايته الإعدام وسأكون سعيدا | فيديو

أخبار التوك شو.. والد محمد علي ومرتضى منصور يفتحان النار على الهارب: مريض شهرة ويتعاطى المخدرات.. ووزير التعليم يكشف سبب فصله من جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

سامية الطرابلسي تبرز أنوثتها بفستان مجسم

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

احترس من الاكتئاب الخفى .. وهذه أهم الأعراض

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

ألف مبروك للعروسين.. ساندي علي تهنئ أمير شاهين بزفافه

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور