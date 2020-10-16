هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور

أعلنت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية أنها تستعد هذه الفترة لتقديم إ صدار جديد لموديلات هوندا honda crv في مصر في محاولة منها للمنافسة بشكل قوى. هذه









وقرر العملاق الياباني المنافسة بشراسة عن طريق تقديم فئة أرخص من هوندا honda crv والتي ستأتي خلال الشهر الجاري وسيأتي الإصدار الجديد بسعر ينتظر أن يكون 650 ألف جنيه تقريبًا وستظل الفئة المتاحة في مصر كما هي بسعر 763 ألف جنيه ولم تؤكد الشركة حتي الآن السعر الرسمي للفئة الجديدة.





وستعمل هوندا honda crv الفئة الجديدة بنظام الجر الأمامي بدلًا من الدفع الرباعي في الفئة الموجودة حاليًا و ستأتي بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو بقوة 188 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر.





الفئة الجديدة من هوندا honda crv ستأتي بفتيس أوتوماتيك CVT وبدون فتحة سقف أو فرش جلد للمقاعد، حيث ستأتي بفرش من القماش و شاشة وسائط وسطية 5 انش بدلا من 7 انش.



