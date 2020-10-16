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سيارات

هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 م
هوندا honda crv
هوندا honda crv
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اشرف عطية
أعلنت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية أنها تستعد هذه الفترة لتقديم إصدار جديد لموديلات هوندا honda crv في مصر في محاولة منها للمنافسة بشكل قوى. 


وقرر العملاق الياباني المنافسة بشراسة عن طريق تقديم فئة أرخص من  هوندا honda crv والتي ستأتي خلال الشهر الجاري وسيأتي الإصدار الجديد بسعر ينتظر أن يكون 650 ألف جنيه تقريبًا وستظل الفئة المتاحة في مصر كما هي بسعر 763 ألف جنيه ولم تؤكد الشركة حتي الآن السعر الرسمي للفئة الجديدة.

وستعمل هوندا honda crv الفئة الجديدة بنظام الجر الأمامي بدلًا من الدفع الرباعي في الفئة الموجودة حاليًا و ستأتي بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو بقوة 188 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر. 

الفئة الجديدة من  هوندا honda crv ستأتي بفتيس أوتوماتيك CVT  وبدون فتحة سقف أو فرش جلد للمقاعد، حيث ستأتي بفرش من القماش و شاشة وسائط وسطية 5 انش بدلا من 7 انش. 

 هوندا honda crv ستأتي بنظام صوتي من 4 سماعات بدلا من 8 سماعات و ستأتي بتكييف منطقة واحدة فقط تقليدي و ليس اوتوماتيكي مثل الفئة الاعلي منها. 
هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور
هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور
هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور
هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور
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