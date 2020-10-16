نستعد لكل السيناريوهات.. التعليم تعلن عن وضع تردد المحطات والمنصات الإلكترونية غدا ..فيديو

أكد وزير التربية وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة ستعلن عن منصات كثيرة في العام الدراسي الجديد.





وأضاف شوقي- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك فرقا متابعة للتأكد من التزام المدارس في العام الدراسي الجديد بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى إرشادات للطلاب وأولياء الأمور والإداريين للتعامل في حالة ظهور أى إصابات بكورونا.





وأكد أن كل المدارس بها غرف عزل للتعامل مع أى حالات قد يظهر عليها كورونا مضيفا بان هناك كتالوج كامل لدى الإداريين للتعامل مع أى حالات كورونا.

وأوضح أنه سيتم وضع تردد المحطات والمنصات الإلكترونية غدا ونعد منظومة جديدة و نستعد لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد.