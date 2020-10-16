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وزير التعليم: كول سنتر خلال ساعات لتلقي شكاوى أولياء الأمور في العام الدراسي الجديد.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:51 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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إسراء صبري

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن "كول سنتر" لتلقي شكاوي أولياء الأمور في العام الدراسي الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.


وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه تم إعداد مادة تعليمية للطلاب في حالة الإغلاق الكامل إذا حدثت تطورات بشأن كورونا مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجموعات تقوية وقنوات تلفزيونية تعليمية ومنصات الكترونية بديل للطلاب في حالة الإغلاق الكامل.


 وأكد شوقي أنه تم اجراء تجارب على المنصات الإلكترونية للتأكد من استيعابها لكافة الطلاب.

وأوضح وزير التعليم  أن كل أنواع التابلت في المديريات التعليمية وسيتم تسليمها للطلاب،  مشددا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في العام الدراسي الجديد.

 وأشار إلى أنه تم إضافة محتوى باللغة الفرنسية على المنصات، ولدينا كل البدائل في ظل كورونا.

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