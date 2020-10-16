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رياضة

أخبار الأهلي .. أزارو يودع المارد الأحمر .. وتغييرات متوقعة في تشكيل مباراة الوداد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الأهلي على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها الآن.




أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالمغرب استعدادًا لمواجهة نظيره الوداد، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ السبت على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، فيما خاض حراس المرمى مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.



حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به أبناء الرداء الاحمر، مواجهة الغد، حين يحل ضيفًا ثقيلًا علي الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .



انتشرت اخبار خلال الفترة الاخيرة عن تعيين  الزامبي جياني سيكازوي حكما لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري الابطال بين الوداد و الأهلي ولكن لم يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرار رسميا حتي الآن باسم حكم المباراة.



ودع المغربي وليد أزارو، النادي الأهلي وجمهوره، بعد الرحيل عنه والانتقال لنادي الاتفاق السعودي.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو قادمًا من النادي الأهلي لمدة موسمين.

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