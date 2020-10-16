أيمن عدلي: الدولة تحارب قنوات الشر الإرهابية بـ المصداقية

قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب و التثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بأعمال كثيرة ومميزة، موضحًا أن مصر قبل 2013 كانت تعانى من مشكلات كثيرة، ولكن بعد 2013 أصبحت مصر الجديدة.





أيمن عدلي ، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الجميع شاهد التسريبات التى نشرت من والتي كانت تهدف لـ أفشال الدولة وأوضح أن الدولة في الفترة الأخيرة تحارب الإرهاب وفى نفس التوقيت تبنى مؤسساتها. وأضاف هيلاري كلينتون والتي كانت تهدف





وأشار إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار مجموعة مميزة من الإعلاميين منهم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين كعضو فى مجلس الشيوخ، وهذا أمر أسعد الجميع.





وفى نفس السياق، قال أيمن عدلي: " الدولة المصرية استطاعت مواجهة قنوات الشر الإرهابية وذلك من خلال المصداقية، والشعب المصري يعلم من يريد الخير له ومن يريد الخراب و الدمار".





وأكد أن مصر فى الفترة الأخيرة تشهد نمو واستقرار ولكن قنوات الشر تشكك فى كل الأعمال المميزة ولا يرون سوى الخراب فقط".



