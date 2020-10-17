يتعدى على الرصيف.. مواطن يستغيث من فرن مخالف بميدان التبة

استغاث المواطن احمد عبد الرحيم أبو سريع، المقيم بمشروع 480 وحدة المنطقة 11 عمارة الصحفيين رقم 1 مدخل ب ميدان التبه مدينة نصر ، فى شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد تضررا من وجود فرن مخالف .





ويقول احمد عبد الرحيم أبو سريع فى رسالته : توجهنا بالشكوى إلى رئيس حي مدينة نصر بخصوص المخالفة الكائنة مشروع 480 وحده المنطقة 11 عمارة الصحفيين رقم 1 مدخل ب ميدان التبه مدينة نصر وهي عبارة عن فرن مخالف.





وأضاف : "مش عارفين ندخل ولا نخرج من البيت ، وصاحب الفرن عامل تنده بعرض الرصيف وكمان فيه واحد عمل محل جنبه بعرض الرصيف ولغوا مدخل العمارة" .





وناشد المسئولين إعادة المدخل الى السكان وإزالة كافة المخالفات .

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