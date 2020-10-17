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بين الناس

يتعدى على الرصيف.. مواطن يستغيث من فرن مخالف بميدان التبة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن احمد عبد الرحيم أبو سريع، المقيم بمشروع 480 وحدة المنطقة 11 عمارة الصحفيين رقم 1 مدخل ب ميدان التبه مدينة نصر ، فى  شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد تضررا من وجود فرن مخالف .

ويقول احمد عبد الرحيم أبو سريع فى رسالته : توجهنا بالشكوى إلى رئيس حي مدينة نصر بخصوص المخالفة الكائنة مشروع 480 وحده المنطقة 11 عمارة الصحفيين رقم 1 مدخل ب ميدان التبه مدينة نصر  وهي عبارة عن فرن مخالف.

وأضاف : "مش عارفين ندخل ولا نخرج من البيت ، وصاحب الفرن عامل تنده بعرض الرصيف وكمان فيه واحد عمل محل جنبه بعرض الرصيف ولغوا مدخل العمارة" .

وناشد المسئولين  إعادة المدخل الى السكان وإزالة كافة المخالفات .
للتواصل مع الشاكى 

01005064333

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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