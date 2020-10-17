طلع تاجر مخدرات.. الباز يكشف صحيفة سوابق عبدالله الشريف| شاهد

عرض الإعلامي محمد الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" رسالة من أحد السكان بمنطقة عبد الله الشريف بالاسكندرية والذي تفيد بأن عبد الله الشريف تاجر مخدرات.





وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن مضمون الرسالة كان ما يلي "استاذ محمد السلام عليكم..أنا أسمي محمد السيد من اسكندرية..من نفس منطقة الكاذب عبد الله الشريف واعرف اهله كويس..وعبد الله يا استاذ محمد تاجر مخدرات من زمان..واتمسك قبل كده واتحبس..انا حبيت اقول لحضرتك المعلومة دي وشكرا لحضرتك".





وعلق الباز قائلا "عبد الله الشريف لم يرد على هذه الرسالة..وعبد الله عرض قبل كده الصحيفة الجنائية بتاعتة..ولكن 100% مزورة ومش بتاعته خالص".





ومن جانبه استعرض الاعلامي محمد الباز، تدوينة إسراء الحكيم زوجة الإخوانى الهارب سامي كمال الدين والتي فضحت فيها ما يدور في قناة الشرق الإخوانية.

وأوضح الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" أن إسراء الحكيم كشفت خلال تدوينتها عن أن هناك مخططات جنسية تتم في القناة، وأن إحدى السيدات حاولت استئجار عاهرة لتمارس الرذيلة مع رئيس القناة، وتصويره لابتزازه، لرفع مرتب زوجها ليعادل نفس مرتب معتز مطر".





وتابع:كشفت إسراء زوجه الهارب سامي كمال الدين عن أن هذه القناة عبارة عن وكر لتعاطى الحشيش، بين العاملين فيها.





وعلق الباز أن هذا ليس تسريبا سريا أو اختراقا حصلنا عليه، ولكنه تسريب على صفحات الأجراء يفضحون بعضهم فهذه التدوينة تثبت أن "قناة الشرق الإخوانية بيت دعارة كامل".