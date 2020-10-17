فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور

فورد موستانج ford mustang الجديدة و التي حصلت علي تحديثات محدودة . قامت شركة فورد الامريكية عملاق صناعة السيارات بطرح سيارتها ايقونة السرعة و القوةالجديدة موديل 2021و التي حصلت علي تحديثات محدودة .









قام العملاق الامريكي فورد بوقف بعض حزم الأداء الاختيارية للسيارة فورد موستانج ford mustang لانتقالها إلى فئة ماخ 1 الجديدة المزودة بمحرك V8 سعة 5000 سي سي بقوة 480 حصان وعزم 569 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس مانيوال من ست سرعات او فتيس اوتوماتيك من عشر سرعات .





جائت فورد موستانج ford mustang بالعديد من أنظمة السلامة الجديدة تشمل أشعة أوتوماتيكية عالية ورصد النقطة العمياء والبقاء في حارة الطريق وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي و خاصية التعرف على المشاة و تفادي الاصطدام بهم .





تأتي فورد موستانج ford mustang بالعديد من المزايا القياسية مها مساحات حساسة للأمطار للزجاج الأمامي والتحذير المبكر من الاصطدام والكروز كونترول المتكيف مع الطريق .





و قام العملاق الامريكي بتبسيط مجال فورد موستانج ford mustang 2021 واختصاره، مثل توقف فئات شيلبي GT350 وGT350R للتركيز على GT500 الجديدة بقوة 760 حصان و هي قوة هائلة علي سيارة كوبية .



