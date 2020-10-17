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سيارات

فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
فورد موستانج ford
فورد موستانج ford mustang 2021
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اشرف عطية
قامت شركة فورد الامريكية عملاق صناعة السيارات بطرح سيارتها ايقونة السرعة و القوة فورد موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021 و التي حصلت علي تحديثات محدودة . 


قام العملاق الامريكي فورد بوقف بعض حزم الأداء الاختيارية للسيارة فورد موستانج ford mustang لانتقالها إلى فئة ماخ 1 الجديدة المزودة بمحرك V8 سعة 5000 سي سي بقوة 480 حصان وعزم 569 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس مانيوال من ست سرعات او فتيس اوتوماتيك من عشر سرعات . 

جائت فورد موستانج ford mustang بالعديد من أنظمة السلامة الجديدة تشمل أشعة أوتوماتيكية عالية ورصد النقطة العمياء والبقاء في حارة الطريق وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي و خاصية التعرف على المشاة و تفادي الاصطدام بهم .

تأتي فورد موستانج ford mustang بالعديد من المزايا القياسية مها مساحات حساسة للأمطار للزجاج الأمامي والتحذير المبكر من الاصطدام والكروز كونترول المتكيف مع الطريق .

و قام العملاق الامريكي بتبسيط مجال فورد موستانج ford mustang 2021 واختصاره، مثل توقف فئات شيلبي GT350 وGT350R للتركيز على GT500 الجديدة بقوة 760 حصان و هي قوة هائلة علي سيارة كوبية .

فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور
فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور
فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور
فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور
فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور
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