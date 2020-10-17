أبرز تصريحات نيللى كريم مع وفاء الكيلانى وسر بكائها

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها دائما ما كانت تفضل دروس البالية، معقبة" كنت بحب أدي أصحابي في المدرسة دروس بالية..كنت بحب أبقى مدرسة".
وتابعت نيللي كريم خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :مكنتش بحب لعب العيال، معقبة: اتحرمت في طفولتي من الشقاوة.
وأكملت: كنت بعمل اللي بحبه وأنا طفلة وعشان كدا مكنتش بحس أن في أي حاجة فاتتني..اشتغلت من وأنا صغيرة ولما كبرت محستش أني اتحرمت من حاجة".
وكشفت الفنانة نيللي كريم، عن تفاصيل طفولتها، قائلة: "كنت بزوغ من المدرسة واروح السينما"، معقبة: "كنت باخد الفصل كله ونروح نتفرج".
وقالت: الجينات المصرية ليها تأثير وغشان كدا "أيوووة" غلب "خراشو" عندي، معقبة: رجعنا إسكندرية بعد ما والدي خلص دراسة في روسيا..بس هما رجعوا وأنا كملت ثانوي عام هناك.
وتابعت: أول مارجعت مصر حسيت بالغربة..بس بعد كدا اتعودت"، معقبة: دخلت أكاديمية الفنون كنت عاوزه ادرس إخراج مسرح و جهتنى صعوبة جدا فى لغتى العربية كانت وحشه جدا و الدكاترة كانوا بيسعدونى عشان اتعلم عربي".
وتابعت: أول مارجعت مصر حسيت بالغربة..بس بعد كدا اتعودت"، معقبة: دخلت أكاديمية الفنون كنت عاوزه ادرس إخراج مسرح و جهتنى صعوبة جدا فى لغتى العربية كانت وحشه جدا و الدكاترة كانوا بيسعدونى عشان اتعلم عربي".
نيللي كريم أكدت إنها مصرية بنسبة كبيرة جدًا، مشيرة إلى أن أخيها هو الذي تظهر عليه ملامح "الخواجات" بسبب والدتهما الروسية.
وأضافت «كريم» خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها لم تذهب إلى بلد والدها منذ فترة كبيرة ولكنها تملك أقارب من ناحية والدها كثيرًا، موضحة أن أقارب والدتها لم يتبق منهم الكثير.
وأوضحت نيللى كريم، ان سبب بكائها هو تقديم شريط حياتها خلال تقرير قدمته مذيعة البرنامج بصوت حساس، وتابعت قائلة :"صعبت عليا نفسى لكن كنت مبسوطة".
وتشارك نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.
وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة يتمردن لتحقيق أحلامهن.