أبرز تصريحات نيللى كريم مع وفاء الكيلانى وسر بكائها

نيللي كريم أكدت إنها مصرية بنسبة كبيرة جدًا، مشيرة إلى أن أخيها هو الذي تظهر عليه ملامح "الخواجات" بسبب والدتهما الروسية.





وأضافت «كريم» خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها لم تذهب إلى بلد والدها منذ فترة كبيرة ولكنها تملك أقارب من ناحية والدها كثيرًا، موضحة أن أقارب والدتها لم يتبق منهم الكثير.





وأوضحت نيللى كريم، ان سبب بكائها هو تقديم شريط حياتها خلال تقرير قدمته مذيعة البرنامج بصوت حساس، وتابعت قائلة :"صعبت عليا نفسى لكن كنت مبسوطة".



