بيراميدز: هدفنا الأساسي التتويج بالكونفيدرالية الإفريقية

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جاهزون لخوض مباراة حوريا كوناكري الغيني، في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية.
وقال عمرو بسيوني، في تصريحات عبر برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"جميع اللاعبون جاهزون لمواجهة حوريا الغيني"، مؤكدا :"بيراميدز وصل لمرحلة تاريخيه ببلوغه الى الدور قبل النهائي البطولة، على الرغم من انه لم يمر على انشاء النادي سوى عامين فقط".
وأضاف :"بيراميدز هدفه الأساسي هو الفوز بالبطولة، ونحن نعمل على ذلك منذ عودة النشاط الرياضي ، بيراميدز هيكون في حتة تانية في افريقيا، وهذه خطة الإدارة التي نسعى لتحقيقها في القريب العاجل".
كما قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه يتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة عندما يلتقي فريقه أمام نظيره حوريا كوناكري مساء الثلاثاء المقبل على استاد محمد الخامس في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أن وصول الفريق لنصف النهائي يؤكد مدى قوته حيث يمتلك خبرات كبيرة وستكون مواجهة مثيرة.
وأوضح سعيد أن بيراميدز وصل للمغرب مبكرا حتى يستعد بكل قوة للمباراة الهامة، والنادي وفر كل سبل الراحة للاعبين من طائرة خاصة وفندق فخم وغيرها من وسائل الراحة من أجل تحقيق نتيجة والوصول للنهائي، وطمعا في الفوز بلقب البطولة الغالية، والنادي يقدم كل الدعم والمساندة للاعبيه ولا يبخل عنهم بأي شيء.
أكد أن النادي اتخذ كل الإجراءات الاحترازية ويحافظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط مع أي شخص خارج البعثة خاصة وأن الوقت الحالي صعب والفريق غير مستعد لفقدان أي لاعب في المرحلة الحالية، ويتمنى أن تكون المسحة الأخيرة المحدد لها الأحد المقبل، سلبية تماما.
وحول ما يتردد عن وجود إصابات في صفوف المنافس حوريا كوناكري الغيني، أكد أن بيراميدز يتمنى الصحة لجميع اللاعبين، ولكن في النهاية لا يشغل نفسه بأي فريق آخر ويحاول التركيز على نفسه والاستعداد بمنتهى القوة للمرحلة المقبلة الصعبة.
أشار المدير الرياضي إلى أن الفريق لا يعاني من إصابات، وعبد الله السعيد وعمرو العيوني ودونجا يكملون برنامجهم التأهيلي، ودودو الجباس وفاروق فضل الجهاز إراحتهم بسبب الإجهاد، ولكن كل الفريق جاهز لمباراة الثلاثاء، والكل على قلب رجل واحد للعودة إلى مصر بكأس الكونفدرالية.
سعيد شدد على أنه تقرر تغيير ملعب التدريب بدلا من ملعب كهرما الذي خاص عليه المران الأول ليتناسب مع احتياجات الجهاز الفني وتحهيز اللاعبين بالصورة الأفضل، والنادي طموحه الأساسي هو الفوز باللقب منذ اللحظة الأولى ومع أول مشاركة وسيقاتل على العودة بالكأس الغالية.
المدير الرياضي قال إنه يتمنى التوفيق للأهلي والزمالك في مباراتي نصف النهائي أمام الوداد والرجاء موضحا أنها ستكون مباريات قوية ويتمنى أن يكون نهائي الأبطال مصريا خالصا بين الأهلي والزمالك، وأن يكون السوبر الأفريقي مصريا بوجود بيراميدز كطرف وبطل للكونفدرالية.