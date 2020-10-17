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رياضة

أوناجم : لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير للفوز على الرجاء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:47 ص
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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محمد رشاد
قال المغربي محمد اوناجم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جميع لاعبي فريقه، لديهم اصرار كبير على تحقيق الفوز في مباراة الرجاء فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد اوناجم، في تصريحات نقلتها قناة اون تايم سبورتس1: "جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو تحقيق نتيجة ايجابية، في المباراة المقبلة لتسهل مهمتنا في مباراة العودة". 

وأضاف: "هدفنا الفوز بالبطولة الافريقية لإسعاد جماهير الزمالك"، مؤكدا: "جميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لهم لتحقيق الفوز بالبطولة".

ويستعد الزمالك، الذي وصل إلى المغرب يوم الثلاثاء، لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

من جانبه، خضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي وأعضاء البعثة بالمغرب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في التاسعة من مساء أمس الجمعة.

وكانت البعثة قد خضعت لمسحة فور وصولها للمغرب، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.
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