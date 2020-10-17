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فن

فركش... دنيا سمير غانم تنشر كواليس آخر يوم تصوير فيلمها الجديد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
كواليس تسليم اهالي
كواليس تسليم اهالي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة  جديدة من كواليس أخر يوم تصوير فيلمها الجديد " تسليم أهالي" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

و ظهرت دنيا سمير غانم برفقة طاقم عمل فيلم  "تسليم اهالي "و علقت  قائلة : فركش فيلم تسليم_أهالي يا رب يعجبكم إن شاء الله 

وتدورأحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سميرغانم ولوسى وآخرين.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.
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