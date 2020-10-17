في أول أيام الدراسة.. انتظام 46 ألف تلميذ بالمدارس بمختلف مراحل التعليم بشمال سيناء



وأوضح حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال فمن المقرر حضور 2726 طفل أيام السبت والاثنين والأربعاء ، للدراسة في 76 قاعة .





أما الصف الرابع والخامس والسادس، تبدأ الدراسة ايام السبت والخميس بإجمالي 10313 تلميذ وتلميذه ويدرسون في 268 مدرسة ابتدائية .

والمرحلة الاعدادية الصف الاول يومى السبت والثلاثاء، باجمالي 10045 طالب وطالبه ب 135 مدرسة اعدادية .



في حين تبدأ المرحلة الثانوية الأول يومى السبت والاثنين والاربعاء باجمالي 8703 طالب وطالبه، يدرسون فى 29 مدرسة ثانوية

وتم التأكيد على وضع مواعيد الحضور والجدول الدراسي بكل مدرسة فى مكان واضح وإعلانة على صفحة المدرسة حتى لا يحدث تزاحم بين الطلاب، مع الإلتزام بإرتداء الكمامات والإلتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة والآمنة حفاظا علي صحة وسلامة ابنائنا الطلاب بالمدارس .



وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، إن سير العمل في الدراسة بدأ من السبت بكافة المدارس ، حيث ينتظم في الفصول 285 ألف و939 أطفال وتلاميذ وطلاب علي مدار ايام الاسبوع، وقد انتظم في اليوم الأول للدراسة46 ألف و221طالب وطالبة.









مبادرة لحماية شواطئ العريش من أضرار البلاستيك





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