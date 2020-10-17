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مع عودة المدارس .. اعرف حقيقة خطورة كورونا على الاطفال وأي الطلاب أكثر عرضة للإصابة.. و7 اطعمة ترفع الجهاز المناعي للوقاية من الفيروس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:21 ص
مع عودة المدارس ..
مع عودة المدارس .. اعرف حقيقة خطورة كورونا على الاطفال وأي ا
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اسماء محمد - هاجر هانئ
  • السمنة تجعل الاطفال اكثر عرضة للعدوي الشديدة 
  • اللوز والزبادي أطعمة خارقة لرفع المناعة 

مع اقتراب افتتاح المدارس يشعر الكثير من الآباء والأمهات بالخوف والقلق على صحة ابنائهم من انتقال عدوى الامراض لهم وفى مقدمتها كوفيد -19 المعروف بـ فيروس كورونا.

أكد مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، والجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، أن كل الأطفال يوجد احتمال لإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد-19، ولكن يختلف التأثير من طفل به لآخر وليس كلهم معرضون للمعاناة من خطر حقيقي مثل البالغين .

قدم "بدران" في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد" الإخباري، أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن اصابات فيروس كورونا " كوفيد – 19" للأطفال، وهى:

1.    نسبة الأطفال الذين يمرضون عند الإصابة به أقل من البالغين.
2.    يصاب معظم الأطفال بأعراض خفيفة
3.    أو لا يصابون بأي أعراض على الإطلاق.
4.    الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة هم أقل عرضة للإصابة مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة فأكثر.
5.    الأطفال أقل عُمْرا من السنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة في حال العدوى بفيروس كورونا كوفيد-19 مقارنة 
6.    معدلات إدخال الأطفال للمستشفيات أقل بكثير من معدلات إدخال البالغين.
7.    بالنسبة للأطفال الذين يتم إدخالهم للمستشفى، فإن نسبة إدخالهم للعناية المركزة مماثلة لنسبة البالغين.
8.    السمنة تجعل الأطفال أكثر عرضة للمرض الشديد في حال إصابته بكوفيد 19.
9.    الأطفال المصابون بأمراض مزمنة أكثر عرضة للمرض الشديد في حال أصيبوا بكوفيد 19.
10.    الأطفال قد لا يتأثرون بشدة بفيروس كورونا كوفيد-19 لأن لديهم مناعة نسبية ضد فيروسات الكورونا، كما أن هناك فيروسات كورونا أخرى منتشرة في المجتمع وتسبب بعض نزلات البرد العادية الشائعة فى عالم الطفولة.

ولزيادة مناعة الاطفال بشكل صحيح لابد من تغذيتهم بـ الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة  مما يساعد فى الوقاية من فيروس كورونا. 


اللوز
غني بفيتامين E والمنجنيز ، وهو ثنائي قوي معزز للمناعة يعززان نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية، يعد اللوز من الأطعمة التي يحب الأطفال تناولها بأنفسهم كوجبة خفيفة ، ولكن هناك الكثير من الطرق المختلفة لدمجها في النظام الغذائي لأطفالك.

التوت 
مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على محاربة الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، هذا يساعد في الحفاظ على جهاز المناعة لدي الأطفال، فهناك العديد من أنواع التوت المختلفة التي يجب أن تحاول تضمينها في النظام الغذائي لأطفالك على سبيل المثال الفراولة ، والتوت الأزرق ، والتوت البري.

الزبادي
تحفز بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الزبادي  جهاز المناعة، فتناول الزبادي بدون سكر مضاف لأن السكر له تأثير معاكس على جهاز المناعة لدينا، للحصول على زبادي منخفض السكر ، قم ب خلط الزبادي مع الفراولة والموز .


سمك السلمون
ممتلئ بدهون أوميجا 3، لا تعد هذه الدهون ضرورية لنمو العقول فحسب ، بل إنها تقلل الالتهاب أيضًا ، مما يزيد من تدفق الهواء ويحمي الرئتين من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، تشير أحدث الأبحاث أيضًا إلى أن هذه الأحماض الدهنية قد تعزز جهاز المناعة لديك عن طريق تعزيز وظيفة الخلايا المناعية.


البيض
أظهرت الأبحاث أن من لديهم انخفاض في فيتامين (د)  يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، البيض هو أحد الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين د الموجود بشكل طبيعي ، كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة ، مثل والسيلينيوم وفيتامينات ب.

البروكلي
يحتوي على عدد من معززات جهاز المناعة ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة.

الشوفان 
يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان ، وهو أحد مكونات الألياف التي تنشط الخلايا القاتلة.هذه هي الخلايا التي تقاوم البكتيريا والفيروسات التي توجد بالجسم، أضف الشوفان إلى النظام الغذائي لأطفالك عن طريق تقديم الشوفان بزبدة اللوز والتفاح.
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