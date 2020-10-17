بالصور.. التزام الطلاب بارتداء الكمامات بالمدارس في أول أيام الدراسة

رصد "صدى البلد"، أجواء أول أيام العام الدراسي الجديد 2020 /2021، في مدرسة الشهيد العميد أحمد سيد إبراهيم الإعدادية في محافظة الجيزة.
تابعت كاميرا "صدى البلد"، انتظام الطلاب في طابور الصباح، بعد أن تم الكشف الحراري عليهم من البوابات، وتلاحظ التزام الطلاب بارتداء الكمامات؛ تنفيذا للإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما حرص الطلاب على الالتزام بالوقوف وفقًا للعلامات المرسومة على الأرض في طابور الصباح؛ لتحقيق التباعد اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن هناك تنسيقا كاملا بين التربية والتعليم والصحة لبدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير التربية والتعليم "الحضور سيكون تبادليا حتى لا يكون هناك كثافات طلابية عالية في الفصول ، وإن شاء الله هاتعدي على خير".
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مديري المدارس لهم حرية اتخاذ القرار في عقد طابور الصباح من عدمه وفقا لظروف الكثافات الموجودة في كل مدرسة ، وبعض المدارس قد تخصص الحصة الاولى لتوعية الطلاب بإجراءات مكافحة كورونا .
وأشار وزير التربية والتعليم، أن هناك غرفة عزل في كل مدرسة فيها طلبة ، و سيكون هناك إرشادات للطلاب وأولياء الأمور والإداريين لكيفية التعامل إذا ظهرت حالات كورونا.
وأعلن وزير التربية والتعليم، أن القنوات التعليمية ستبدأ يوم الأحد وسنعلن تردد القناة التعليمية الجديدة وجدول الحصص التي ستذاع عليها، لافتًا إلى أن هذه القنوات ستكون مصدر التدريس الرئيسي خلال العام الدراسي الجديد.
وقال وزير التربية والتعليم : "تم إعداد مادة تعليمية يمكن إيصالها للطلاب إذا حدث غلق كامل للمدارس، فكل طالب سيحصل على خدمته التعليمية سواء لديه خدمة انترنت متوفرة أو لا".
وأضاف وزير التربية والتعليم "مستعدون لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد".
وأوضح أن مجموعات التقوية والقنوات التليفزيونية التعليمية والمنصات الإلكترونية ستكون بديلا تعليميا للطلاب في حالة الإغلاق الكامل للمدارس.
وقال وزير التربية والتعليم "مفيش طالب في المرحلة الثانوية مش هايبقى عنده تابلت ، وطلاب أولى ثانوي سيتسلموا التابلت خلال الاسبوع الاول من العام الدراسي الجديد".
كما حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرد على أولى الشائعات التي تم ترديدها بشأن العام الدراسي الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة كل ما تم تداوله على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن إلغاء امتحانات سنوات النقل في العام الدراسي الجديد.
وقال وزير التربية والتعليم، لا صحة لهذا الخبر نهائيًا، وأرجو زيارة صفحتي الوحيدة أو صفحة وزارة التربية والتعليم قبل التساؤل عن صحة أي خبر.
وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه من هذا الخبر المتداول، قائلا "تبدأ كل ألوان الشائعات حتى قبل بدء الدراسة!".
جدير بالذكر أن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي:
- تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021
- تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
- تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.