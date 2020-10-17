بالصور.. التزام الطلاب بارتداء الكمامات بالمدارس في أول أيام الدراسة

رصد "صدى البلد"، أجواء أول أيام العام الدراسي الجديد 2020 /2021، في مدرسة الشهيد العميد أحمد سيد إبراهيم الإعدادية في محافظة الجيزة.





تابعت كاميرا "صدى البلد"، انتظام الطلاب في طابور الصباح، بعد أن تم الكشف الحراري عليهم من البوابات، وتلاحظ التزام الطلاب بارتداء الكمامات؛ تنفيذا للإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما حرص الطلاب على الالتزام بالوقوف وفقًا للعلامات المرسومة على الأرض في طابور الصباح؛ لتحقيق التباعد اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.









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