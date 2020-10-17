بدء تلقي طلبات الاشتراك في بطاقات مشروع علاج المهن الطبية

بدأ اتحاد نقابات المهن الطبية، فى تلقى طلبات الاشتراك لأول مرة والتجديد والإضافة بدليل مشروع العلاج لعام 2020، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الاشتراك حتى 30 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.





وجاءت أسعار مشروع علاج الأطباء 2020، بقيمة الاشتراك لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، على النحو التالى:

1- العضو الذى مر على تخرجه من عام وحتى 5 سنوات، 290 جنيها، الزوج/ الزوجة 365 جنيها، قيمة الاشتراك لكل ابن 145 جنيها، أحد الوالدين 660 جنيها.

2- العضو الذى مر على تخرجه من 6 سنوات وحتى 10 سنوات، 365 جنيها، الزوج/ الزوجة 495 جنيها، قيمة الاشتراك لكل ابن 275 جنيها، أحد الوالدين 760 جنيها.

3- العضو الذى مر على تخرجه من 11 عاما وحتى 15 عاما، 435 جنيها، الزوج/ الزوجة 585 جنيها، الابن 325 جنيها، أحد الوالدين 960 جنيها.

4- العضو الذى مر على تخرجه أكثر من 15 سنة، 510 جنيها، الزوج/ الزوجة 690 جنيها، الابن 385 جنيها، أحد الوالدين 990 جنيها.

5- الأرامل والمعاشات، 580 جنيها، الزوج/ الزوجة 725 جنيها، الابن 290، أحد الوالدين 990 جنيها.

وأكد الاتحاد أنه تسهيلا على الأعضاء وحفاظا على سلامتهم، يمكن تجديد الاشتراك بمشروع العلاج من خلال عدة طرق هى: الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج، أو من خلال حساب اتحاد نقابات المهن الطبية.









وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد وافق خلال اجتماعه الأخير، على تثبيت اشتراكات مشروع العلاج لأعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات، استجابة للمقترح الذى كان قد تقدم به لمجلس الاتحاد، لدعم تلك الفئة من الأعضاء.









وأوضح سليم، فى بيان، أن الاتحاد قرر أيضا زيادة التغطية التأمينية لأصحاب المعاشات من 40 ألف جنيه، لتصبح 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الاتحاد وافق على دراسة المقترح المُقدم من جانبه، لإضافة الأدوية إلى مشروع العلاج.

وكان قد قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إعفاء أُسر الشهداء من دفع اشتراك المشروع العلاجى السنوى، بالنقابات الأربعة الأعضاء "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار في اشتراكات المشروع التي تبدا الأول من أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن النقابات الطبية واتحاد المهن الطبية، منذ بداية أزمة كورونا كانت لهم عدة قرارات لدعم أسر شهداء الفريق الطبى بدأت بتخصيص دعم مادى قدره 100 ألف جنيه، على دفعتين 50 ألف يقدمها الاتحاد فور استيفاء الأوراق الخاصة بالشهيد والتأكد منها، و50 ألف أخرى تقدمها النقابات النقابات الأربعة لأعضائها.



