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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يطلق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في 375 تجمعا ريفيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الأقصر، لعقد ورشة عمل موسعة مع 7 محافظين، لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة". 

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوي، عقب وصوله للأقصر، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

ومن المقرر أن يستهل وزير التنمية المحلية، جولته بمحافظة الأقصر بزيارة قرية (القبلي قامولا) لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة ومنها مشروع تطوير وحدة طب الأسرة وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، ومشروعات الإنارة العامة بالقرية ومشروعات النظافة للتخلص من المخلفات الصلبة. 

كما سيقوم الوزير شعراوي ومحافظ الأقصر بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرية وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١. 

وقال "شعراوي"، إنه تم تنفيذ مشروعات بحوالي ٥٢ مليون جنيه في ٣ قرى بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها ١٤٣ قرية في ١١ محافظة. 

وسيعقب ذلك انطلاق ورشة العمل التي سيعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين بحضور كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاصي محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، كما يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.

ويشارك في الورشة أيضًا كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي شركات المياه وهيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم خلال الورشة، استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدء تنفيد المرحلة الثانية علي مستوى ٣٧٥ تجمعا ريفيًّا في ١٤ محافظة. 

كما سيعقب ذلك عقد حوار مفتوح لوزير التنمية المحلية مع ممثلي اللجان المجتمعية بقري حياة كريمة بـ ٦ محافظات.

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