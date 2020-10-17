بفستان أسود.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها





وتألقت مي سليم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول بأكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه حزاما رفيعا حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.





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ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وعلى الرغم من ذلك نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مي سليم على تسريحة شعر ذيل الحصان وخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسةق مع لون بشرتها.





وانتهت مؤخرا الفنانة مى سليم من تصوير مسلسل "بأثر رجعى"، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته كل من محمد عز وتونى ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي.



